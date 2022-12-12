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«Закрыть нужно Машу!»: Соседов объяснил, почему Шукшина набросилась с критикой на Киркорова

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Закрыть нужно Машу!»: Соседов объяснил, почему Шукшина набросилась с критикой на Киркорова
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Актриса Мария Шукшина должна заниматься проблемами своей семьи, а не устраивать самопиар, оскорбляя знаменитых личностей, которые сегодня на вершине славы в отличие от нее. Шукшина «возомнила себя совестью нации», но это отнюдь не так. Так в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал недавний конфликт между певцом Филиппом Киркоровым и актрисой Марией Шукшиной музыкальный критик Сергей Соседов.

По мнению критика, Шукшина любит беспричинно набрасываться на медийных личностей, чтобы напомнить о своем существовании:

— А вы знаете, что эта несчастная Маша Шукшина говорила обо мне? Она позволяла в отношении меня и моей программы недопустимые высказывания. Пусть Маша не считает себя прокурором российской жизни и совестью нации. Тем более это отнюдь не так. Она слишком много на себя берет. Видимо, она готовится баллотироваться в депутаты, поэтому так активно пытается светиться везде, где только можно.

Соседов отметил, что раньше всегда относился к знаменитой актрисе очень уважительно и даже ставил ее в пример:

— А она даже после этого позволяла в мой адрес хамские высказывания. Она ставила под сомнение саму необходимость существования моей передачи, которая помогает людям, сказав, что этот проект нужно закрыть. Простите, но закрыть нужно Машу Шукшину! В данном случае я стою полностью на стороне Филиппа, что бы он ни сказал о ней.

Соседов порекомендовал артистке одуматься и вспомнить, что творится у нее с семьей:

— Пусть она лучше вспомнит, что у нее в роду происходит, как она не может наладить отношения с мамой и сестрой Ольгой. Отношения, вываленные в прессу, которая обмусоливала все эти бесконечные судебные процессы дочерей, матерей и внуков. Так вот, пусть она озаботится собой, а не другими. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива!

Собеседник «ВМ» допустил, что ненависть в адрес своих коллег по цеху вызвана не только желанием привлечь к себе внимание, но и завистью:

— Филипп поет, я занимаюсь журналистикой, веду программу, а вот чем занимается Маша — у меня возникает большой вопрос! Маша, чем вы занимаетесь, скажите, помимо того что оскорбляете известных людей?

Скандал между певцом Филиппом Киркоровым и актрисой Марией Шукшиной разразился из-за ремейка новой «Иронии судьбы». Актриса назвала роль певца, который принял участие в съемках, «приступом безвкусия». Киркоров не остался в долгу: назвал Шукшину «пылью» и заявил, что она слишком злая для того, чтобы носить такую фамилию.

Филипп Киркоров Сергей Соседов Мария Шукшина Актеры Певцы
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