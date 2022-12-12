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«Посмотри на свою рожу несчастную»: Киркоров жестко ответил на критику Шукшиной

Полина Долганова
Общество
«Посмотри на свою рожу несчастную»: Киркоров жестко ответил на критику Шукшиной
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Певец Филипп Киркоров назвал актрису Марию Шукшину пылью и заявил, что она слишком злая для того, чтобы носить такую фамилию. Об этом он заявил в эфире программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

Поп-король также назвал Шукшину сумасшедшей и задался вопросом, собрала ли она хоть один аншлаг за свою жизнь.

— Посмотри на свою рожу несчастную! С такой фамилией и такая злая. Злыдня. Там вся семья такая, не в себе... Кто такая, чтобы обо мне рассуждать? Пыль! — разгневался артист.

До этого Филипп Киркоров ответил на критику актеров Марии Шукшиной, которая назвала роль певца в новой «Иронии судьбы» «приступом безвкусия», и Дмитрия Певцова, который также раскритиковал картину. По словам артиста, критикующие его звезды «к своему «нулю» прибавляют «единицу» и на время становятся «десятками». Он также заявил, что он вспоминает о Шукшиной и Певцове только тогда, когда они, в свою очередь, вспоминают о нем.

Король российской эстрады Филипп Киркоров известен не только своими яркими представлениями и хитами, но и эпатажными выходками. «Вечерняя Москва» собрала самые неоднозначные моменты из жизни поп-звезды, которые обсуждают до сих пор.

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