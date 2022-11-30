Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«К своему «нулю» прибавляют «единицу» в виде меня»: Киркоров — о критике Шукшиной и Певцова

Лейла Алиева
Общество
«К своему «нулю» прибавляют «единицу» в виде меня»: Киркоров — о критике Шукшиной и Певцова
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский певец Филипп Киркоров ответил на критику актеров Марии Шукшиной, которая назвала роль певца в новой «Иронии судьбы» «приступом безвкусия», и Дмитрия Певцова, который также раскритиковал картину.

— К своему «нулю» прибавляют «единицу» в виде меня и на время становятся «десятками». Кто они такие?! Я вспоминаю о них только тогда, когда они вспоминают меня. Но я им это прощаю, разрешаю! Дети! — заявил он в интервью dni.ru.

23 ноября были названы актеры, которые сыграют в телефильме «Самоирония судьбы!» по мотивам советского кино «Ирония судьбы, или С легким паром!». Так, в образе Ипполита предстанет певец Филипп Киркоров, а Галю, невесту Жени Лукашина, сыграет Ольга Бузова.

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов в свою очередь раскритиковал ремейк фильма и назвал проект «возмутительной тратой средств».

Сама же Бузова, отвечая на критику, призналась, что гордится тем, что стала частью «этой новой традиции». Она выразила мнение, что из-за участия в картине современных артистов комедия 1976 года привлечет к себе внимание молодого поколения, не знающего имени Эльдара Рязанова.

Знаменитости Филипп Киркоров Мария Шукшина
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте