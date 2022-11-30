«К своему «нулю» прибавляют «единицу» в виде меня»: Киркоров — о критике Шукшиной и Певцова

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Российский певец Филипп Киркоров ответил на критику актеров Марии Шукшиной, которая назвала роль певца в новой «Иронии судьбы» «приступом безвкусия», и Дмитрия Певцова, который также раскритиковал картину.

— К своему «нулю» прибавляют «единицу» в виде меня и на время становятся «десятками». Кто они такие?! Я вспоминаю о них только тогда, когда они вспоминают меня. Но я им это прощаю, разрешаю! Дети! — заявил он в интервью dni.ru.

23 ноября были названы актеры, которые сыграют в телефильме «Самоирония судьбы!» по мотивам советского кино «Ирония судьбы, или С легким паром!». Так, в образе Ипполита предстанет певец Филипп Киркоров, а Галю, невесту Жени Лукашина, сыграет Ольга Бузова.

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов в свою очередь раскритиковал ремейк фильма и назвал проект «возмутительной тратой средств».

Сама же Бузова, отвечая на критику, призналась, что гордится тем, что стала частью «этой новой традиции». Она выразила мнение, что из-за участия в картине современных артистов комедия 1976 года привлечет к себе внимание молодого поколения, не знающего имени Эльдара Рязанова.