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«Вопиющая пошлость»: Соседов раскритиковал новую «Иронию судьбы» с Бузовой и Киркоровым

Дарья Завгородняя
Георгий Соланович

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Общество
«Вопиющая пошлость»: Соседов раскритиковал новую «Иронию судьбы» с Бузовой и Киркоровым
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов раскритиковал ремейк фильма «Ирония судьбы» с телеведущей Ольгой Бузовой и певцом Филиппом Киркоровым. Он назвал проект «возмутительной тратой средств».

— Этот визуальный шум никому смотреть не советую. Такие проекты сегодня — вопиюще возмутительная трата средств. <...> Попытки паразитировать на советских киношедеврах еще ни разу не удавались, — сказал критик.

В пример он привел ремейк «Иронии судьбы» 2007 года. По словам Соседова, кинолента — «унылое сборище сердитых друг на друга людей». Новый фильм с Бузовой и Киркоровым, считает телеведущий, «тоже будет вопиющей пошлостью».

До этого сообщалось, что проект «СамоИрония судьбы!» телеканал ТНТ запустит перед новогодними праздниками. Известно, что в картине наряду с советской эпохой ожидаются отсылки к современным проектам, например, к «Игре в кальмара».

В главных ролях в киноленте зрители увидят Филиппа Киркорова, сыгравшего Ипполита, Ольгу Бузову, которая предстанет в образе Гали, невесты Жени Лукашина из «Иронии судьбы». Также в фильме будут участвовать Ляйсан Утяшева, Тимур Батрутдинов, Павел Воля и другие знаменитости.

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