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В аэроэкспрессах запустили поздравления с Новым годом голосами актеров Московского губтеатра

Георгий Соланович
Город
В аэроэкспрессах запустили поздравления с Новым годом голосами актеров Московского губтеатра
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В аэроэкспрессах начали транслировать поздравления с Новым годом, озвученные голосами артистов Московского губернского театра. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Аэроэкспресс» в пятницу, 30 декабря.

— В поездах «Аэроэкспресс» на всех направлениях движения зазвучали голоса артистов Московского губернского театра — актеры театра поздравят пассажиров компании с Новым годом, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что поздравления от актеров можно услышать перед отправлением поездов из аэропортов и с вокзалов. Теплые слова произносят актеры театра и кино Карина Андоленко, Антон Хабаров и Никита Кологрив.

Аудиопоздравления будут звучать в аэроэкспрессах до 5 января.

До этого сообщалось, что на Кольцевой линии столичного метрополитена впервые в истории запустили сверкающий новогодний поезд. Всего в этом году в метро курсируют 13 праздничных поездов.

Кроме того, на МЦД-2 к Новому году запустили новогодний поезд «Иволга 2.0». На стенах состава изображены популярные новогодние персонажи, а информационные табло и окна оформлены гирляндами из еловых веток.

Аэроэкспресс Новый год Поздравления
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