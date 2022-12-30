Экономист Белоусов объяснил странность низкой инфляции в России

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Слишком низкие темпы инфляции в РФ могут быть объяснены увеличением числа теневых расчетов в экономике. Такое мнение выразил руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов.

Он отметил, что в стране присутствуют признаки развития сектора теневых расчетов — при помощи наличных средств или прямых переводов от покупателя продавцу, что позволяет уйти от автоматизированного налогового учета.

Эксперт посчитал странным сложившееся в последнее время сочетание увеличения количества наличных денег и счетов «до востребования», скорости их оборота и одновременного сохранения низкого темпа инфляции. Белоусов считает, что сектор теневых расчетов мог расшириться из-за ужесточения налогового и финансового контроля, передает РИА Новости.

Накануне министр финансов Антон Силуанов заявил, что инфляция в России по итогам 2022 года составит около 12 процентов.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов выразил мнение: для того, чтобы инфляция в России в 2023 году опустилась до четырех процентов, необходимо было воздержаться от повышения тарифов и сделать так, чтобы экспортеры продали валютную выручку, а не сыграли против рубля.