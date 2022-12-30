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Киркоров назвал Гном Гномыча будущим российского фигурного катания

Ирина Игнатенко
Общество
Киркоров назвал Гном Гномыча будущим российского фигурного катания
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Певец Филипп Киркоров высказал мнение, что наследник Евгения Плющенко — надежда российского фигурного катания. По словам артиста, девятилетний Александр, известный зрителю с малых лет как Гном Гномыч, станет будущим олимпийским чемпионом.

— Сашка маленький — это, конечно, невероятно харизматичный артист, фигурист, и, поверьте мне, будущий многократный олимпийский чемпион, — заявил певец в комментарии Пятому каналу.

Киркоров добавил, что ему очень нравится следить за фигурным катанием. Он также отметил талант олимпийской чемпионки Александры Трусовой, назвав ее настоящим явлением в мире спорта.

Наследник двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Саша, которого в семье называют Гном Гномыч, пытается соответствовать духу времени. Такое мнение выразил бывший наставник Плющенко-старшего Алексей Мишин.

Фигурное катание Евгений Плющенко Филипп Киркоров
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