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Тренер Плющенко оценил спортивные способности Гном Гномыча

Елена Самойлова
Общество
Тренер Плющенко оценил спортивные способности Гном Гномыча
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Наследник двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Саша, которого в семье называют Гном Гномыч, пытается соответствовать духу времени. Такое мнение выразил бывший наставник Плющенко-старшего Алексей Мишин.

Тренер по фигурному катанию оценил стили катания своего звездного ученика и его сына.

— Если бы стиль Саши Плющенко был похож на стиль его папы, это было бы движение назад. И дело не в том, что Саша катается лучше или хуже. Он просто катается по-другому. Он катается так, чтобы соответствовать времени, — цитирует Мишина Teleprogramma.pro.

Накануне, 19 июля, стало известно о разногласиях между родителями юного спортсмена. Его мама продюсер Яна Рудковская заявила, что к разногласиям с мужем ее подтолкнула знаменитая тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Поводом для ссор стало высказывание тренера о том, что у сына нет каких-то особенных задатков. Рудковская поделилась, что у них с Плющенко довольно часто разнятся мнения, особенно относительно спорта.

До этого продюссер рассказала о своем отношении к тренеру Этери Тутберидзе. По ее словам, Этери не только хороший тренер, но и прекрасный менеджер. Так, Тутберидзе подняла женское одиночное катание на недосягаемый уровень и выстроила уникальную систему подготовки будущих чемпионов.

Фигурное катание Евгений Плющенко Яна Рудковская
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