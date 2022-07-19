Не «одна сатана»: Рудковская рассказала о разногласиях с Плющенко

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Продюсер Яна Рудковская заявила, что у нее с ее мужем фигуристом Евгением Плющенко часто разнятся мнения. Особенно остро, по словам Рудковской, встает вопрос спорта.

Продюсер пояснила, что к разногласиям супругов подтолкнула знаменитая тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она заявила, что у сына Плющенко Александра, более известного под прозвищем Гном Гномыч, нет каких-то особенных задатков.

Плющенко согласился с Тарасовой и пытался донести слова тренера до Рудковской, однако та не смогла принять этот факт.

— Когда говорят: «Муж и жена — одна сатана» — это точно не относится к нам с Евгением. У нас довольно часто разнятся мнения, особенно относительно спорта, — заявила продюсер.

Как аргументацию своей позиции Рудковская напомнила, что сам Плющенко в молодости также не отличался чем-то особенным, передает RT.

До этого супруга Плющенко рассказала о своем отношении к тренеру Этери Тутберидзе. По ее словам, Этери не только хороший тренер, но и прекрасный менеджер. Так, Тутберидзе подняла женское одиночное катание на недосягаемый уровень и выстроила уникальную систему подготовки будущих чемпионов.