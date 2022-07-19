Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Не «одна сатана»: Рудковская рассказала о разногласиях с Плющенко

Георгий Соланович
Общество
Не «одна сатана»: Рудковская рассказала о разногласиях с Плющенко
Фото: roscongress / Сергей Отрошко

Продюсер Яна Рудковская заявила, что у нее с ее мужем фигуристом Евгением Плющенко часто разнятся мнения. Особенно остро, по словам Рудковской, встает вопрос спорта.

Продюсер пояснила, что к разногласиям супругов подтолкнула знаменитая тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она заявила, что у сына Плющенко Александра, более известного под прозвищем Гном Гномыч, нет каких-то особенных задатков.

Плющенко согласился с Тарасовой и пытался донести слова тренера до Рудковской, однако та не смогла принять этот факт.

— Когда говорят: «Муж и жена — одна сатана» — это точно не относится к нам с Евгением. У нас довольно часто разнятся мнения, особенно относительно спорта, — заявила продюсер.

Как аргументацию своей позиции Рудковская напомнила, что сам Плющенко в молодости также не отличался чем-то особенным, передает RT.

До этого супруга Плющенко рассказала о своем отношении к тренеру Этери Тутберидзе. По ее словам, Этери не только хороший тренер, но и прекрасный менеджер. Так, Тутберидзе подняла женское одиночное катание на недосягаемый уровень и выстроила уникальную систему подготовки будущих чемпионов.

Евгений Плющенко Яна Рудковская Гном Гномыч
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте