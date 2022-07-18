«Крутой менеджер»: Рудковская восхитилась тренерскими качествами Тутберидзе

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Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала о своем отношении к тренеру Этери Тутберидзе.

— Этери Георгиевна не только крутой тренер, но и крутой менеджер. Она подняла женское одиночное катание на недосягаемый уровень, выстроила уникальную систему. Не признать этот факт было бы лукавством, — отметила она в интервью RT.

Рудковская добавила, что у них были разногласия, но она не может не признать заслуги Тутберидзе в спорте.

При этом она добавила, что другие школы фигурного катания не стоят на месте. Появились и другие тренеры, которые выстраивают успешные системы подготовки, их ученики выполняют элементы ультра-си, что позволяет создать условия для конкуренции. А это, в свою очередь, положительно сказывается на развитии данного вида спорта.

Яна Рудковская заявила, что настоящей чемпионкой зимних Олимпийских игр в Пекине среди фигуристок считает Александру Трусову, а не Анну Щербакову.