«Трусова выиграла Олимпиаду»: Рудковская высказалась о победе Щербаковой

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Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская заявила, что «настоящей» чемпионкой зимних Олимпийских игр в Пекине среди фигуристок считает Александру Трусову, а не Анну Щербакову.

— Для меня, для нашей команды, для многих поклонников со всего мира и для тех людей, с которыми я общаюсь, Саша Трусова выиграла Олимпиаду, — добавила Рудковская.

Александра Трусова стала серебряным призером зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года в женском одиночном катании, уступив место своей соотечественнице Анне Щербаковой, которая заняла первое место и стала чемпионкой мира.

С 2016-го по 2020-й Трусова тренировалась под руководством Этери Тутбердизе. А 2020 году спортсменка перешла в Академию фигурного катания Евгения Плющенко. Однако в мае 2021 года года фигуристка снова вернулась в состав Тутбердизе, передает Спорт-Экспресс.

До этого российская фигуристка, чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная заявила, что никогда не была первым номером в группе Этери Тутберидзе. По ее словам, тренер сначала ставила вперед одних девочек, а потом других.