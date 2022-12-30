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Серийного магазинного вора задержали на западе столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Серийного магазинного вора задержали на западе столицы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, Рублёвское шоссе Карта всех событий

На западе столицы мужчина воровал сумки из тележек в супермаркетах. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в пятницу, 30 декабря.

По его словам, мужчина действовал по отработанной схеме. Он поджидал момент, когда покупатели отвлекутся на выбор товара, и похищал сумки, оставленные в тележках для покупок.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

От его действий пострадали как минимум два человека. На данный момент известно о кражах в супермаркетах на Мичуринском проспекте и Рублевском шоссе. Суммарный ущерб превысил полмиллиона рублей.

Сотрудники правоохранительных органов изучили записи с видеокамер в указанных магазинах и установили личность подозреваемого и автомобиль, на котором он перемещается. В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника задержали на 61 километре МКАД. Им оказался ранее судимый 46-летний мужчина.

Подозреваемый во всем признался и рассказал, что после похищений он выбрасывал сумки недалеко от магазинов, а деньгами распоряжался по собственному усмотрению.

По фактам преступления были возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Фигурант заключен под стражу.

Другое преступление произошло на юго-западе столицы. В переходе станции метро «Теплый Стан» у 46-летнего мужчины вытащили из кармана телефон и банковскую карту, с которой позже украли деньги. Ущерб составил почти 200 тысяч рублей.

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