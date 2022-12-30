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Мобильная бригада педиатров совершила более 100 выездов по Подмосковью

Ирина Игнатенко
Общество
Мобильная бригада педиатров совершила более 100 выездов по Подмосковью
Фото: Pixabay

Бригада врачей Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) провела за год 103 выезда в 53 округа Московской области.

Сообщается, что за все время выездов врачи осмотрели почти 7,5 тысячи детей, из которых порядка 290 были направлены на госпитализацию.

Подобные мобильные осмотры начались в феврале 2022 года. В составе бригады к пациентам выезжали эндокринолог, невролог, кардиолог, гастроэнтеролог и другие специалисты. Мобильные комплексы оснащены основным диагностическим оборудованием, включая аппараты УЗИ и ЭКГ, передает «Радио 1».

Витамин D положительно воздействует на все системы организма и ткани ребенка, а также предотвращает развитие рахита. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразила педиатр, доктор медицинских наук и профессор Мария Ревнова.

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