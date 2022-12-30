Москвичи назвали фильмы, которые планируют смотреть в новогодние праздники

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Большая часть москвичей планирует на новогодних каникулах посмотреть старые добрые советские фильмы. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Так, в топ-10 популярных кинокартин вошли «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Чародеи», «Служебный роман», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Гардемарины, вперед!». 14 процентов опрошенных выбрали просмотр зарубежных фильмов и сериалов, среди которых — «Аватар», «Уэнсдей», «Гарри Поттер» и «Властелин колец».

Еще девять процентов решили посмотреть современные российские фильмы и сериалы: «Елки», «Художник», «Вампиры средней полосы», «Кухня». Четыре процента горожан будут смотреть классику зарубежного кино, в их числе — «Один дома», «Гринч — похититель Рождества»,«Трудный ребенок», а также «Друзья».

До этого москвичи рассказали, что планируют успеть до Нового года. Среди важных дел, которые нужно сделать до Нового года, опрошенные назвали сдачу экзаменов, завершение творческих проектов, фотосессии, чтение книг, а также успеть постричься.