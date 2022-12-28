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Похудеть и влюбиться: москвичи рассказали, что планируют успеть до Нового года

Лейла Алиева
Город
Похудеть и влюбиться: москвичи рассказали, что планируют успеть до Нового года
Фото: Pexels

Среди основных предновогодних дел жителей столицы — покупка подарков и генеральная уборка. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Так, 17 процентов москвичей хотят успеть до праздников купить подарки родным и близким, а восемь процентов — сделать уборку. Еще 11 процентов респондентов ответили, что планируют нарядить елку, доделать ремонт и завершить все приготовления к Новому году.

Четыре процента намерены закончить обучение и просто отдохнуть, другие два процента хотят похудеть, расплатиться с долгами и устроить личную жизнь. Такое же число горожан мечтает провести это время в кругу семьи. Среди других важных дел, которые нужно сделать до Нового года, москвичи назвали сдачу экзаменов, завершение творческих проектов, фотосессии, чтение книг, а также успеть постричься. При этом 14 процентов опрошенных уверены, что уже закончили все свои предновогодние дела.

Почти 1,6 тысячи россиян также рассказали, что их больше всего раздражает в подготовке к Новому году. Например, 9 процентов граждан страны больше всего не любят процесс готовки блюд, а 8 процентов ненавидят убираться и мыть посуду.

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