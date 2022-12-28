Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в подготовке к Новому году

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Около 1,6 тысячи россиян рассказали, что их больше всего раздражает в процессе подготовки к Новому году. Результаты исследования обнародовал сервис SuperJob.

Так, 9 процентов граждан страны больше всего не любят процесс готовки блюд. В свою очередь 8 процентов респондентов заявили, что ненавидят убираться и мыть посуду. Еще 7 процентов опрошенных терпеть не могут искать подарки. Закупать продукты к столу не любят 6 процентов соотечественников.

Также россиян раздражают большие траты, обязанности перед Новым годом и чувство ожидания.

Стало известно, что 4 процента граждан никак не готовятся к новогодней ночи. Для 39 процентов россиян в процессе подготовки нет ничего раздражительного. Этот показатель снизился на 5 процентов по сравнению с результатами прошлого года, передает «Газета.ру».

До этого стало известно, что почти 40 процентов жителей Москвы и Санкт-Петербурга предпочитают заказывать продукты к новогоднему столу онлайн, а 62 процента — покупают все за несколько дней до праздника. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Янлекс.Лавка» среди москвичей и петербуржцев.