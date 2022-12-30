В Дептрансе Москвы напомнили о бесплатной работе городского транспорта в новогоднюю ночь

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Метро, МЦК и маршруты наземного транспорта Москвы будут работать бесплатно в новогоднюю ночь, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в пятницу, 30 декабря.

— Московский транспорт уже по традиции будет работать всю новогоднюю ночь. <...> Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным до 6 утра 1 января. В рождественскую ночь для удобства верующих мы также продлим работу наземного городского транспорта, метро, МЦК и МЦД, чтобы после службы в храмах можно было комфортно добраться домой, — сказал Ликсутов.

Кроме того, в новогоднюю и рождественскую ночи будет продлена работа 16 регулярных ночных маршрутов, отметили в Telegram-канале дептранса.

До этого сообщалось, что на Кольцевой линии столичного метрополитена впервые в истории запустили сверкающий новогодний поезд. Всего в этом году в метро курсируют 13 праздничных поездов.

Кроме того, на МЦД-2 к Новому году запустили новогодний поезд «Иволга 2.0». На стенах состава изображены популярные новогодние персонажи, а информационные табло и окна оформлены гирляндами из еловых веток.