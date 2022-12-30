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Жителям Подмосковья рассказали, как оценить ответ исполнителя заявки на портале «Добродел»

Ирина Игнатенко
Общество
Жителям Подмосковья рассказали, как оценить ответ исполнителя заявки на портале «Добродел»
ноутбук / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Возможностью оценить ответ исполнителя заявки на подмосковном портале «Добродел» жители области воспользовались уже 100 тысяч раз, эта опция появилась осенью этого года.

Как отметила глава министерства Надежда Куртяник, обратная связь от жителей очень важна, и данная опция позволяет органам власти понять, какие направления следует дорабатывать.

Для того чтобы оценить исполнение заявки, необходимо авторизоваться на «Доброделе». Авторизированный пользователь может направить заявку на устранение определенной проблемы. Исполнитель опубликует вариант решения. Это предложение появится в профиле пользователя. Если заявитель считает решение приемлемым, он может оценить его по пятибалльной шкале. Неподходящее решение можно отклонить и отправить на доработку, передает «Радио 1».

Ранее жителям Подмосковья рассказали, куда жаловаться на некачественную уборку снега.

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