Роструд напомнил о длинных выходных в 2023 году

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Памятку о длинных выходных и праздниках в 2023 году подготовила для россиян Федеральная служба по труду и занятости.

Жителям страны напомнили, что новогодние каникулы продлятся в следующем году с 1 по 8 января. В честь Дня защитника Отечества выходными будут дни с 23 по 26 февраля. В марте россияне будут отдыхать 8-го числа, в Международный женский день.

— Майские праздники — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. В июне отмечаем День России — отдыхаем с 10 по 12, — говорится в сообщении.

Кроме того, выходными будут дни с 4 по 6 ноября, в честь праздника День народного единства, отмечается в Telegram-канале ведомства.

В начале 2023 года в России вступит в силу ряд поправок к законам. Некоторые из них призваны повысить удобство взаимодействия россиян с госструктурами, другие меняют размер выплат, пособий и пошлин. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие перемены ждут россиян 1 января и как они повлияют на жизнь граждан.