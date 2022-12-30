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Андрей Бочкарев: Создание каждой станции восточного участка БКЛ метро потребовало нестандартных технических решений

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев: Создание каждой станции восточного участка БКЛ метро потребовало нестандартных технических решений
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

При строительстве станций восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро использовались особые проектные и технические решения, так как работы проводились рядом с крупными водоемами и в плотной городской среде. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Станция «Кленовый бульвар» создана вблизи музея-заповедника «Коломенское». Трассировка линии была проведена так, чтобы станционный комплекс был расположен за пределами парка, а тоннели прошли под периферийной территорией, не затрагивая центральную часть с наиболее ценными объектами, — рассказал он.

Также станция «Нагатинский Затон» строилась на омываемом Москвой-рекой полуострове, поэтому была дополнительно усилена конструкция перегонных тоннелей с помощью металлической изоляции.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (группа компаний «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрия Кравцова, станция «Печатники» БКЛ была построена рядом с Люблинско-Дмитровской веткой. Для минимизации влияния на эту линию специалисты сделали сооружение перегонного тоннеля в сторону станции «Нагатинский Затон» не от границы станции, а практически из центра будущего котлована «Печатников» БКЛ.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении строительства БКЛ метро. По его словам, теперь начнутся пусконаладочные работы, а уже в 2023 году БКЛ введут в эксплуатацию.

Строительство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Андрей Бочкарев
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