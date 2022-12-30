«Не для меня»: Паулина Андреева рассказала, почему отказывается от фото с поклонниками

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Актриса Паулина Андреева не любить делать фото с поклонниками на улице. Об этом она рассказала в интервью РБК. Однако из этого правила у артистки есть исключения.

— Я никогда не откажу в фотографии ребенку. Знаете, я скорее сама попрошу ребенка сфотографироваться со мной, если вижу, что он стесняется. Но праздное фотографирование на улице, в магазине — это не для меня, — объяснила знаменитость.

Андреева добавила, что всегда вежливо пытается объяснить фанатам свой отказ. По ее словам, она не видит смысла присутствовать на фотографии в чужих телефонах. При этом актриса всегда рада обменяться парой фраз и поговорить.

Также она готова сделать селфи только после спектаклей или на гастролях, передает РБК.

Паулина Андреев вышла замуж за режиссера Федора Бондарчука в 2019 году. 2 марта у них родился сын, которого назвали Иван. Звездная пара оберегает малыша от лишнего внимания и не публикует его снимки в соцсетях. Для Паулины Ваня стал первым ребенком. У Бондарчука уже есть 29-летний сын Сергей и 22-летняя дочь Варвара.

До брака с Андреевой режиссер 25 лет был женат на бывшем главном редакторе журнала Hello! Светлане Бондарчук.