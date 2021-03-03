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«Очень милый малый»: брат Паулины Андреевой рассказал о новорожденном сыне Бондарчука
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

«Очень милый малый»: брат Паулины Андреевой рассказал о новорожденном сыне Бондарчука

Рафаэль Залян

Звезды

У актера и продюсера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой родился сын. Радостное событие в жизни влюбленных произошло 2 марта. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил брат счастливой мамы Олег Андреев.

По его словам, cына звездной пары назвали Иваном:

— Мы очень рады рождению мальчика. Это долгожданный ребенок Федора и Паулины. Я его видел, очень милый малый, но пока не могу понять, на кого он больше похож — на маму или на папу.

Также собеседник «ВМ» подчеркнул, что ребенок знаменитых родителей очень веселый и жизнерадостный.

Ранее актриса театра и кино, певица и сценарист, а также супруга Федора Бондарчука Паулина Андреева сообщила о рождении сына. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

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Федор БондарчукПаулина Андрееваребенок
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