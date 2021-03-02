«Как надпись в сортире»: Садальский отреагировал на слова Васильевой о предательстве и жалости

Фото: YouTube / Стас Садальский

Актер театра и кино Станислав Садальский резко отреагировал на слова своей коллеги Татьяны Васильевой, которая ранее заявила, что он распространяет сплетни в телеэфирах, вместо того чтобы заниматься актерским ремеслом. В разговоре с «Вечерней Москвой» Садальский отметил, что не нуждается в советах и сам знает, как ему распоряжаться своими профессиональными навыками.

— К словам Татьяны Васильевой я отношусь как к надписям в сортире, то есть спокойно и с юмором. Это мое дело, как я буду себя вести, в каких эфирах буду появляться, какие реплики буду высказывать, — сказал он.

На слова Васильевой о том, что ей его жаль, так как он предает профессию, появляясь в «низкопробных» ток-шоу, Садальский тоже нашел что ответить:

— Выступление в телепроектах — это тоже часть профессии актера. И мне жаль, что некоторые мои коллеги этого не понимают.

Что же касается обвинений Васильевой относительно забывчивости артиста во время спектаклей, Садальский отметил, что с подобной проблемой сталкивался каждый артист:

— Ну вот кто не забывал никогда текст? Я уверен, что такое бывает у многих, даже у самой Васильевой.

В заключение собеседник «ВМ» пожелал своей коллеге «не забывать тексты» во время спектаклей и долгих лет на сцене.

Ранее актриса Татьяна Васильева в одном из своих последних интервью заявила, что Садальский мог бы стать хорошим актером, «но он эту профессию предал». По ее мнению, артист не должен заниматься бесконечными выходами в эфир, а обязан посвящать себя основному роду деятельности.

Читайте также: «Они все тетки»: Татьяна Васильева заявила об отсутствии мужчин среди актеров