«Мне его жалко»: актриса Васильева назвала причину окончания дружбы с Садальским

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Российская актриса Татьяна Васильева жестко отозвалась о коллеге Станиславе Садальском. По ее словам, «он мог бы превратиться в хорошего актера, но он эту профессию, можно сказать, предал».

— Потому что не должен артист заниматься бесконечными выходами в эфир, разговорами с целым миром. Слишком это … Я не понимаю, кто он сейчас. Если бы он чуть-чуть в эфирах посвящал время профессии. А там в основном сплетни для небогатого уровня слушателей. Он мог бы быть интересным актером, но пока не стал. Это одно и то же из роли в роль, — отметила актриса.

По ее словам, Садальский не запоминает тексты, на вопрос по сценарию «где деньги?», вместо «у мамы», может сказать «у Набилуллиной».

На вопрос Вячеслава Манучарова, как она реагировала, актриса сказала, что терпела.

— А что мне делать? Он мой партнер. Слава богу, у нас остался один спектакль. Дружили, но это было очень трудно. Только с моим терпением и воспитанием можно было отдавать столько времени этому человеку, ну и мое к нему сочувствие. Мне его жалко, хотя особенно не за что. Будучи бездетным и несемейным человеком, который привык жить только для себя любимого... Я не могу допустить, чтобы про моих детей плохо говорили, — подытожила артистка.

Васильева призналась, что негативные отзывы Садальского о ее детях стали основной причиной окончания их дружбы.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: «Он предал профессию»: Васильева резко высказалась о Садальском