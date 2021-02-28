«Он предал профессию»: Васильева резко высказалась о Садальском

Татьяна Васильева разорвала дружеские отношения со Станиславом Садальским несколько лет назад / Фото: Youtube.com

Актриса Татьяна Васильева много лет работает вместе с артистом Станиславом Садальским, они играют в одних спектаклях. Она много лет дружила с ним, но потом полностью разорвала отношения. Актриса считает его поведение недостойным.

— Садальский предал профессию. Не должен артист заниматься бесконечными выходами в эфир и обсуждать все сплетни для низкого уровня зрителей. Я не понимаю, кто он сейчас. Садальский мог бы быть интересным актером, но сейчас он во всех своих работах одинаковый, — заявила Васильева в интервью на Youtube-канале.

Также она добавила, что раньше хорошо общалась с артистом, так как жалела его. Садальский совершенно одинок, у него нет ни жены, ни детей. Но потом актриса не смогла простить актеру резкие высказывания в адрес ее детей. Он публично говорил, что они сидят у Васильевой на шее, так как сами ничего из себя не представляют. Актриса очень любит сына и дочь, поэтому прекратила отношения с Садальским.

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