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Песков: Выборы президента РФ в 2024 году запланированы

Георгий Соланович
Общество
Песков: Выборы президента РФ в 2024 году запланированы
Фото: Администрация президента РФ

Выборы президента России в 2024 году запланированы и, с точки зрения начала электоральных процессов, так или иначе состоятся, однако они не будут главным фактором в работе Владимира Путина в 2023 году, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 30 декабря.

— Главными будут наши дела, с которыми мы сталкивались и начали сталкиваться в этом году и которые нужно завершить, завершить нужно на сто процентов эффективно и победоносно, <...> тем более когда речь идет о таком судьбоносном моменте в истории нашей родины, где ответственность всех и каждого кратно повышается, — сказал Песков в беседе с журналистами.

Он подчеркнул, что главной для Путина в 2023 году будет «субстантивная работа и осязаемые результаты этой работы», передает ТАСС.

Деятельность Путина одобряют 75 процентов жителей страны, а свое доверие главе государства выразили 78,7 процента россиян. Свое доверие председателю российского правительства Михаилу Мишустину выразили 62 процента респондентов.

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