Москвичам рассказали о работе горячей линии Роспотребнадзора в Москве

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Горячая линия столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по вопросам безопасности продуктов будет работать вплоть до 8 января 2023 года. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщила пресс-служба управления ведомства по Москве.

— В целях консультирования граждан по вопросам качества и безопасности, условий хранения и сроков годности пищевых продуктов в новогодние праздничные дни работа горячей линии управления Роспотребнадзора по Москве продолжит свою работу до 8 января.

Специалисты ответят на вопросы, касающиеся сроков годности, условий хранения и реализации пищевой продукции, требований к маркировке, к качеству и безопасности. Помимо этого, они помогут в оформлении претензии в адрес продавца, сообщает сайт ведомства.

Также москвичам рассказали, какие горячие линии будут принимать звонки в новогодние каникулы. Оперативно решать актуальные вопросы помогут также сервисы портала mos.ru и мобильные приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».