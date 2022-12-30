Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичам рассказали о работе горячей линии Роспотребнадзора в Москве

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали о работе горячей линии Роспотребнадзора в Москве
Фото: depositphotos

Горячая линия столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по вопросам безопасности продуктов будет работать вплоть до 8 января 2023 года. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщила пресс-служба управления ведомства по Москве.

— В целях консультирования граждан по вопросам качества и безопасности, условий хранения и сроков годности пищевых продуктов в новогодние праздничные дни работа горячей линии управления Роспотребнадзора по Москве продолжит свою работу до 8 января.

Специалисты ответят на вопросы, касающиеся сроков годности, условий хранения и реализации пищевой продукции, требований к маркировке, к качеству и безопасности. Помимо этого, они помогут в оформлении претензии в адрес продавца, сообщает сайт ведомства.

Также москвичам рассказали, какие горячие линии будут принимать звонки в новогодние каникулы. Оперативно решать актуальные вопросы помогут также сервисы портала mos.ru и мобильные приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

Роспотребнадзор горячая линия Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте