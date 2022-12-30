Москвичам рассказали, какие горячие линии будут принимать звонки в новогодние каникулы

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Денис Гришкин

В длинные новогодние выходные горячие линии столичного общегородского контакт-центра будут работать в обычном режиме. Жители Москвы могут в любое время обратиться к диспетчерам городских служб за консультациями, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 30 декабря.

Оперативно решать актуальные вопросы помогут также сервисы портала mos.ru и мобильные приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

Так, сотрудники единой справочной службы правительства столицы по номеру: +7 (495) 777-77-77 дадут ответы на восемь тысяч вопросов. Операторы расскажут о госуслугах, подскажут график работы городских ведомств и центров «Мои документы» и уточнят статус изготовления документов.

В едином диспетчерском центре (ЕДЦ) по номеру: +7 (495) 539-53-53 можно проконсультироваться по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, которые связаны с водоснабжением, электроэнергией, отоплением, освещением в подъездах и уборкой придомовых территорий. Отправить заявку в ЕДЦ также можно при помощи онлайн-сервиса «Вызов мастера» на портале mos.ru и платформы «Электронный дом».

Операторы контакт-центра «Московский транспорт» ответят на вопросы о расписании движения автобусов, электробусов и трамваев, тарифах, сервисах на Московском центральном кольце и Московских центральных диаметрах. Пассажиры также могут сообщить им о забытых в транспорте вещах. Позвонить в контакт-центр можно по номерам: +7 (495) 539-54-54 и 32–10 (для звонков с мобильного телефона).

В государственной ветеринарной службы столицы по телефону: +7 (495) 612-04-25 горожан проконсультируют по вопросам о здоровье животных и при необходимости оформят вызов на дом ветеринарного врача, передает официальный сайт мэра Москвы.

Москвичам также напомнили о графике работы социальных учреждений в новогодние праздники.