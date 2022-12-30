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Москвичам напомнили о графике работы социальных учреждений в новогодние праздники

Лейла Алиева
Город
Москвичам напомнили о графике работы социальных учреждений в новогодние праздники
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В праздничные выходные столичные социальные учреждения будут работать по особому графику. Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 30 декабря.

Центры социального обслуживания Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы с 31 по 8 января продолжать предоставлять услуги горожанам, которые находятся на надомном социальном обслуживании.

Центры московского долголетия не будут работать 1 января, а со 2 января они продолжат в обычном режиме. Центр поддержки семей мобилизованных работает до 16:00 31 декабря, с 1 по 8 января в учреждении можно получить только подарочные наборы для семей.

Взрослые поликлиники, отделения помощи на дому, кабинеты ОРВИ и травматологические пункты Департамента здравоохранения города Москвы работают 31 декабря с 09:00 до 18:00, с 1 по 8 января с 09:00 до 16:00.

Читальный зал столичного Главархива закроется 30 декабря на санитарный день, с 9 января зал продолжит работать по обычному графику, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Как будут функционировать МФЦ, детские поликлиники и ЗАГСы — в материале «Вечерней Москвы».

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