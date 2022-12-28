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Стало известно, как работают госучреждения Москвы в новогодние праздники

Араз Салехов
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Стало известно, как работают госучреждения Москвы в новогодние праздники
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В период новогодних праздников столичные госучреждения работают по измененному графику. Как будут функционировать МФЦ, поликлиники и ЗАГСы — в материале «Вечерней Москвы».

Центры «Мои документы»

В субботу, 31 декабря, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ будут открыты для посетителей с 10:00 до 18:00, районные центры — с 09:00 до 18:00. 1 и 7 января прием заявителей осуществляться не будет.

В период с 2 по 6 января, а также 8 января будут работать 11 дежурных центров с 10:00 до 19:00. Горожане в праздничные дни смогут получить в них только услуги по регистрации рождения, смерти, по установлению отцовства. Помимо этого, им могут предоставить доступ к порталу gosuslugi.ru и mos.ru.

Напомним, что в городе функционирует 136 центров, среди которых семь флагманских офисов в ЦАО, ЮЗАО, ЮАО, ВАО, ЮВАО, САО, СЗАО и Дворец госуслуг на ВДНХ. В них москвичи могут получить свыше 280 государственных услуг.

Социальные учреждения Москвы

Центр поддержки семей мобилизованных — 31 декабря открыт до 16:00, с 1 по 8 января не работает.

В центрах занятости населения «Моя работа» и семейных центрах с 31 декабря по 8 января объявлены выходные дни.

Центры соцобслуживания продолжат оказывать помощь гражданам, состоящим на надомном социальном обслуживании. Центры московского долголетия не будут работать 1 января, однако с 2 января они начнут функционировать в обычном режиме.

Психологическая поддержка, как уточняется, будет доступна в течение всех новогодних праздников по телефону 051. В период новогодних праздников столичные реабилитационные и реабилитационно-образовательные центры работать не будут.

Медицинские организации Москвы

Взрослые поликлиники 31 декабря будут работать с 09:00 до 18:00, с 1 по 8 января — с 09:00 до 16:00. Отделения помощи на дому, кабинеты ОРВИ и травматологические пункты с 31 декабря по 8 января функционируют в часы работы поликлиник.

Детские поликлиники с 31 декабря по 8 января будут открыты с 09:00 до 15:00. Медицинская помощь на дому будет оказываться с 09:00 до 15:00, вызовы будут приниматься до 14:00. Кабинеты ОРВИ будут открыты в праздничные дни с 09:00 до 15:00; травматологические отделения — с 08:00 до 22:00.

Круглосуточные травмпункты и Центр телемедицины продолжат работу в привычном круглосуточном режиме. Сохранят прежний график и молочно-раздаточные пункты: с 31 декабря по 8 января они будут работать с 06:30 до 15:00.

Пункты вакцинации против COVID-19 в поликлиниках будут работать все дни, кроме 31 декабря и 1 января, с 09:00 до 16:00.

Женские консультации 31 декабря работают с 09:00 до 15:00. В период с 2 по 6 января женские консультации функционируют с 09:00 до 16:00, 8 января они работают в то же время. При этом 1 и 7 января 2023 года там объявлены выходными днями.

ЗАГСы Москвы

В конце сентября столичные ЗАГСы начали прием заявлений о заключении брака с 4 по 7 января. Об этом сообщили в управлении ЗАГС Москвы.

Дворцы бракосочетания № 1, 4, 5 и Кутузовский отдел ЗАГС будут принимать граждан с 4 по 7 января. В частности, 4 и 6 января торжественные церемонии будут проходить во дворцах бракосочетания № 4 и 5; 5 и 7 января — во Дворце бракосочетания № 1 и в Кутузовском отделе ЗАГС.

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