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Стало известно, как будут работать центры «Мои документы» в новогодние праздники

Лейла Алиева
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Как будут работать центры госуслуг «Мои документы» в новогодние праздники
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Москва, проспект Мира, 119с71 Карта всех событий

График работы центров госуслуг в столице изменится в праздничные выходные. Об этом в среду, 28 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

На данный момент в городе работает 136 центров, среди которых семь флагманских офисов в ЦАО, ЮЗАО, ЮАО, ВАО, ЮВАО, САО, СЗАО и Дворец госуслуг на ВДНХ. В них москвичи могут получить свыше 280 государственных услуг.

— 31 декабря флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ будут открыты для посетителей с 10:00 до 18:00, районные центры — с 09:00 до 18:00. 1 и 7 января прием заявителей осуществляться не будет, — говорится в сообщении.

В период с 2 по 6 января, а также 8 января будут работать 11 дежурных центров с 10:00 до 19:00. При этом в них можно будет получить только регистрацию рождения, смерти, установление отцовства, а также предоставление доступа к порталу gosuslugi.ru и mos.ru.

С 9 января офисы начнут работать по обычному графику, передает официальный сайт мэра Москвы.

Сколько дней отдыхаем в этом году, перенесут ли выходные и стоит ли добавлять к январским праздникам отпуск — в материале «Вечерней Москвы».

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