Как отдыхаем в январе 2023 года: новогодние праздники и перенос рабочих дней

Фото: shutterstock

Новогодние каникулы — самые долгожданные праздники россиян, ведь зимой почти вся страна отдыхает больше недели. Традиция позволяет начать год с позитивных эмоций и набраться сил для нового марафона трудовых будней. Сколько дней отдыхаем в этом году, перенесут ли выходные и стоит ли добавлять к январским праздникам отпуск — в материале «Вечерней Москвы».

Новогодние праздники

Череда выходных в честь начала 2023 года начнется 1 января и закончится через восемь дней — 9 января придется вернуться к работе. Так как новогодняя ночь в этом году выпадает на субботу, это значит, что у россиян будет целых девять нерабочих дней.

Выходные дни

Регламент январских каникул зафиксирован в Трудовом кодексе РФ. Официальные выходные продлятся с 1 по 8 число. Бюджетники и все, кто работает на пятидневке, уйдут на выходные в субботу — 31 декабря. Главные праздничные дни января традиционно — первое (Новый год) и седьмое (православное Рождество).

Когда праздники выпадают на два последних дня недели, граждане имеют право на еще один день отдыха, чаще всего это ближайший будний день. Это не касается зимних праздников. Российские власти имеют право переносить два праздничных дня, совпадающих с уик-эндом, на другие отрезки года.

В 2023 году на первую неделю января приходится три нерабочих выходных. Два из них граждане отгуляют в феврале и мае. После возвращения к труду работников пятидневки в январе ждет еще шесть дней отдыха — в субботы и воскресенья.

Производственный календарь на январь

Производственный календарь утверждает кабинет министров страны. Он содержит данные о рабочих, праздничных и выходных днях. Они крайне необходимы для сотрудников бухгалтерии и отдела кадров, чтобы правильно рассчитывать зарплату и отпускные. Сотрудники могут использовать документ, чтобы спланировать отпуск максимально выгодно для себя с точки зрения финансов.

Сколько рабочих дней в январе

В январе будет 17 рабочих дней, 6 праздничных дат и 8 суббот и воскресений.

Норма рабочего времени в январе

Норма рабочего времени в первом месяце года определяется согласно графику рабочей недели в пять дней с двумя выходными и учетом часов рабочего дня. Также календарь фиксирует нормы для тех, кто имеет сокращенный рабочий день.

Выгодно ли брать отпуск в январе

Брать в отпуск в январе нецелесообразно, если не хотите проиграть в зарплате и отпускных. В месяце мало рабочих дней, по этой причине начисления будут меньше, чем обычно. Однако январский отпуск — отличная возможность утроить себе по-настоящему долгую передышку и качественно восстановиться.