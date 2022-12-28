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Москвичам рассказали о графике работы медучреждений с 31 декабря по 8 января

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали о графике работы медучреждений с 31 декабря по 8 января
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Поликлиники, женские консультации и аптеки Департамента здравоохранения Москвы перейдут на особый график работы в период выходных и праздничных дней, связанных с празднованием Нового года и Рождества. Об этом стало известно в среду, 28 декабря.

Так, взрослые поликлиники 31 декабря будут работать с 9:00 до 18:00, с 1 по 8 января — с 9:00 до 16:00. Как уточняется, отделения помощи на дому, кабинеты ОРВИ и травматологические пункты с 31 декабря по 8 января будут работать в часы работы поликлиник.

Круглосуточные травмпункты продолжат работу в круглосуточном режиме. Центр телемедицины в период праздников будет функционировать в стандартном круглосуточном режиме.

При этом детские поликлиники с 31 декабря по 8 января будут открыты с 9:00 до 15:00. Медицинская помощь на дому будет оказываться с 9:00 до 15:00, вызовы будут принимать до 14:00. Кабинеты ОРВИ будут открыты в праздничные дни с 9:00 до 15:00; травматологические отделения — с 8:00 до 22:00.

Молочно-раздаточные пункты с 31 декабря по 8 января сохранят прежний график работы — с 6:30 до 15:00.

Пункты вакцинации против COVID-19 в поликлиниках будут работать во все дни, кроме 31 декабря и 1 января, с 09:00 до 16:00.

Женские консультации 31 декабря работают с 9:00 до 15:00. Со 2 января по 6 января женские консультации будут работать с 9:00 до 16:00, а также 8 января в то же время. При этом 1 и 7 января 2023 года — выходные дни.

Также стало известно, как будут работать центры «Мои документы» в новогодние праздники. Так, 31 декабря флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ будут открыты для посетителей с 10:00 до 18:00, районные центры — с 09:00 до 18:00. 1 и 7 января прием заявителей осуществляться не будет

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