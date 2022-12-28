Появился график работы московских соцучреждений в новогодние праздники

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице будет изменен график работы социальных учреждений в новогодние праздники. Об этом в среду, 28 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Так, центры соцобслуживания продолжат оказывать помощь гражданам, состоящим на надомном социальном обслуживании. Центры московского долголетия будут работать со 2 января в обычном режиме, однако 1 января там будет выходной день.

Центр поддержки семей мобилизованных 31 декабря будет открыт до 16:00, а дни с 1 по 8 января будут выходными. При этом Центр занятости населения «Моя работа» и семейные центры с 31 декабря по 8 января работать не будут.

Психологическая поддержка, как уточняется, будет доступна в течение всех новогодних праздников по телефону 051, сообщает сайт Департамента.

Также москвичам рассказали о графике работы медучреждений с 31 декабря по 8 января. Так, взрослые поликлиники 31 декабря будут работать с 9:00 до 18:00, с 1 по 8 января — с 9:00 до 16:00. При этом детские поликлиники с 31 декабря по 8 января будут открыты с 9:00 до 15:00.