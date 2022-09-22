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Названы столичные загсы, где можно пожениться в новогодние праздники

Евгений Жуков
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Названы столичные загсы, где можно пожениться в новогодние праздники
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Торжественные церемонии 4 и 6 января будут проходить во дворцах бракосочетания № 4 и 5. А 5 и 7 января, в свою очередь, во Дворце бракосочетания № 1 и Кутузовском отделе ЗАГС. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 22 сентября.

— Проводить церемонии в праздничные даты — большая ответственность: наши ведущие готовят для таких регистраций уникальные тексты, соответствующие тематике, а украшенные отделы ЗАГС создают особую атмосферу сказочного торжества, — передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что традиционно в Москве более четверти заключенных браков приходится на период с сентября по ноябрь. Все дело в том, что многие пары любят совмещать день свадьбы с праздниками, например, с Днем города.

В сентябре стало известно, что с начала текущего года в московские органы ЗАГС поступило более 80 тысяч заявлений о заключении брака, из которых свыше 60 процентов было подано онлайн.

Начальник Управления ЗАГС Светлана Уханева рассказала, что подать заявление можно минимум за месяц и максимум за год до выбранной даты.

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