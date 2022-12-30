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«Мишень для вирусов»: инфекционист Мескина назвала болезни, поражающие сердце

Рафаэль Залян

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Общество
Вирусные и бактериальные инфекции, поражающие сердце
Фото: Depositphotos

Ангина, острые респираторные инфекции, грипп и коронавирус могут вызвать различные болезни сердца. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

По ее словам, основные осложнения на сердце возникают вследствие неправильного лечения и если человек переносит болезнь на ногах, сказала медик.

— В основном вызвать поражение внутренних органов, в том числе и сердца, могут такие болезни, как ангина, любые носоглоточные инфекции, ОРЗ, ОРВИ, грипп и COVID-19. Вследствие несвоевременных терапевтических мер вирусные частицы болезни распространяются по всему организму, поражая различные органы, — отметила медик.

Когда пациент игнорирует назначенное врачом лечение или вовсе не проходит терапию, при любом из этих заболеваний появляются местные осложнения.

— Это отиты, флегмона, абсцессы, отек гортани, кровотечение из гланд, развитие бактериальной инфекции, которая поражает дыхательные пути путем образования в них гнойных масс, — подчеркнула специалист. — В дальнейшем начинаются уже системные осложнения. Они характеризуются тем, что иммунные агенты не способны противостоять антигенам бактерий, в результате таких процессов поражаются жизненно важные органы: суставы, почки, сердце, сосуды, кровь и головной мозг.

Очень часто бактериальная инфекция, помимо поражения сердца, приводит к менингиту, заражению крови, абсцессу головного мозга, ревматизму, гломерулонефриту и перикардиту.

Последнее, по словам эксперта, возникает на фоне воспалительных процессов вокруг сердечной мышцы. Болезнь проявляется увеличением объема жидкости в полости перикарда или образованием фиброзных стриктур, что приводит к затруднению работы сердца.

Эксперт объяснила, что именно сердце очень часто в результате перенесенных инфекционных заболеваний становится непосредственной «мишенью» для бактерий и вирусов.

Чаще всего развивается такое инфекционное заболевание сердечно-сосудистой системы, как вегетососудистая дистония (после брюшного тифа, ВИЧ-инфекции и гепатита). Миокардит может начаться в результате перенесенной дифтерии. Более того, не исключено развитие миокардиодистрофии, возникающей как осложнение после токсоплазмоза, тонзиллита и ангины.

Мескина уточнила, что подобные патологические процессы возникают намного чаще у тех пациентов, у которых уже имеются хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, заключила врач.

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