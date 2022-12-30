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«Нужно быть максимально честными»: астролог дала совет всем знакам зодиака на 30 декабря

Евгений Жуков
Общество
«Нужно быть максимально честными»: астролог дала совет всем знакам зодиака на 30 декабря
Фото: shutterstock

Астролог Арина Душкина поделилась лунным гороскопом на 30 декабря. Специалист предупредила, что в канун предстоящих праздников следует быть внимательнее к родным и близким людям, поскольку в будущем это может отразиться на вас.

— Луна находится в 13-м градусе знака Овен, что соответствует седьмому лунному дню. В этот период нужно быть максимально честными со своими друзьями, партнерами и сотрудниками, так как любая ложь, даже самая незначительная, может привести к крайне неблагоприятным последствиям, включая потерянную репутацию, — цитирует специалиста портал marieclaire.ru.

По словам эксперта, люди, утаивающие что-либо от своих близких, рискуют испортить свою репутацию, и только искренность поможет избежать неприятных ситуаций в этот день.

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