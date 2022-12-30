Двое рабочих пострадали в Подмосковье в результате обрушения строительных лесов

Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области

В результате обрушения строительных лесов в Подмосковье пострадали двое рабочих. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в пятницу, 30 декабря.

По ее словам, инцидент произошел в городском округе Люберцы, где рабочие выполняли капитальный ремонт фасада жилого дома. В какой-то момент конструкция под ногами мужчин обрушилась и они упали с высоты четвертого этажа. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По данному факту Люберецкая городская прокуратура проводит проверку, в процессе которой сотрудники ведомства оценят соблюдение законодательства об охране труда и технике безопасности на объекте.

Также проверку организовал и Следственный комитет по Московской области. Сотрудники ведомства прибыли на место происшествия и устанавливают детали случившегося. Результате этой проверки находятся на контроле у прокуратуры Подмосковья.

Похожая история произошла в областном городе Краснознаменск 19 декабря. В результате обрушения лесов пострадали 15 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».