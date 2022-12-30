Большие премии и финансовые успехи: составлен финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на 2023 год

Фото: Unsplash

Для знаков зодиака в финансовом плане 2023 год разделится на две части — первой половине знаков повезет в январе–июне, второй — в июле–декабре.

Так, Овнам больше повезет во второй половине года. Этому знаку зодиака астрологи посоветовали прислушиваться к космосу и много работать.

Тельцам 2023 год принесет большую прибыль, а больше всего им повезет в апреле. Близнецам удастся заключить выгодную сделку в середине мая, а Ракам — в начале года.

Львам, Весам и Девам эксперты по звездам посоветовали не торопиться, экономить деньги и «выключить» амбиции, так как весь год для них, согласно прогнозам, выдастся стабильным и без особых финансовых горок.

Скорпионам астрологи запретили лениться, так как это может стать причиной финансовых неудач. Стрельцам же эксперты спрогнозировали успешный год, а ключевые сделки у них состоятся в январе–мае.

У Козерогов, Водолеев и Рыб 2023 год также обещает быть успешным: намечаются продвижения по карьерной лестнице, большие премии и выгодные сделки. Однако для этого, пишет портал «7 Дней», представителям данных знаков зодиака придется много трудиться.

Астролог Тамара Глоба перечислила представителей зодиакального круга, которые станут настоящими счастливчиками и любимцами фортуны в 2023 году. Новый год откроет для них множество дверей, которые ранее были закрыты.