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Дептранс Москвы подвел итоги работы коммерческих перевозчиков за 2022 год

Полина Долганова
Город
Дептранс Москвы подвел итоги работы коммерческих перевозчиков за 2022 год
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы подвел итоги работы коммерческих перевозчиков за 2022 год.

Так, автобусы частных компаний можно встретить в 11 округах столицы. За год они перевезли более 199 миллионов пассажиров.

В настоящее время в городе по государственному контракту работают пять коммерческих компаний, которые обслуживают 194 маршрута общей протяженностью 3,69 тысячи километров.

Согласно рейтингу «Организатора перевозок», лучшим коммерческим перевозчиком был признан СтарТранс. На втором месте расположился Трансавтолиз, а на третьем — ГорТакси, говорится в Telegram-канале ведомства.

Столичный производитель идентификаторов для транспортной отрасли совместно с рязанским партнером создал систему «Автокондуктор» для автоматизации мониторинга работы общественного транспорта. Она разработана при участии ведущих отечественных перевозчиков и учитывает основные требования регуляторов.

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