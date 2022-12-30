Коммуникативные расстройства: онколог Панов объяснил причины странной мимики и дикции Бориса Корчевникова

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Резекция опухолей головного мозга, проводимая путем трепанации черепа, может приводить к нарушению речевой функции, мимики лица, нейропсихиатрическим расстройствам и ухудшению работы органов слуха. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-онколог Андрей Панов, комментируя состояние телеведущего Бориса Корчевникова, у которого после операции по удалению доброкачественной опухоли периодически возникают сложности с речью, сопровождающиеся нарушением мимики.

По словам эксперта, восстановление после трепанации и операции по устранению опухоли — очень сложный процесс, который требует длительной реабилитации, нередко сопровождающейся всевозможными нарушениями.

— Коммуникативные расстройства и речевой дефицит часто наблюдаются у пациентов, которые перенесли трепанацию черепа и удаление опухоли, — сказал эксперт. — Речевые нарушения могут напоминать даже классический синдром постинсультной афазии.

Панов подчеркнул, что нередко при нейрохирургичеких вмешательствах у пациента воспаляется лицевой нерв, что может отразиться на мимике человека.

— Так уж вышло, что лицевой нерв представляет собой огромные ветви, которые охватывают височную область, скулы, щеки, челюсти и шею. Разумеется, что при онкологических процессах, всевозможных вмешательствах оперативного характера, в период послеоперационного восстановления он может воспаляться, — сказал медик.

Панов напомнил, что лицевой нерв иннервирует мимические мышцы лица, поэтому даже косвенное воздействие на его ветви может вызвать нарушения в мимике.

— А всем известно, что процесс реабилитации после нейрохирургических вмешательств очень длительный, — констатировал специалист.

Собеседник «ВМ» также напомнил, что одним из последствий трепанации черепа и подобных радикальных операций является также нарушение слуховой функции. По разным данным, такое вмешательство часто ухудшает звуковое восприятие, но иногда, напротив, улучшает.

— Причины могут быть разные. Например, у некоторых пациентов нарушение работы слухового аппарата могло наблюдаться и до оперативного вмешательства. А после процедуры функция корковой зоны слуха была временно снижена или заторможена, — пояснил доктор.

Бывает и так, что в период реабилитации, когда проходят воспалительные процессы, отеки и иные последствия вмешательства, звуковосприятие восстанавливается, дополнил эксперт.

Врач исключил вероятность того, что появившиеся нарушения в речи и мимике артиста связаны с повтором болезни. Панов подчеркнул: если бы у артиста произошел рецидив, то специалисты диагностировали его на этапе МРТ.

Накануне в Сети появился отрывок программы с народным артистом Александром Михайловым. Там телеведущий Борис Корчевников по традиции задает вопросы своему гостю, однако видно, что ему тяжело говорить. Речь у телезвезды невнятна: шоумен с трудом подбирает слова, а мимика и некоторые движения лица неестественны и непривычны. В то же время СМИ и телеграм-каналы, сообщают, что ведущий постепенно теряет слух, а его речь и мимика ухудшаются. По предположению авторов таких статей, это последствия удаления опухоли мозга.