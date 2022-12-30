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Экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Минские соглашения дали Украине время, чтобы укрепить военные мощности страны.

По его мнению, экс-канцлер Германии Ангела Меркель была права, когда говорила о «драгоценном времени» для Украины, которое подарили ей Минские соглашения.

Олланд добавил, что с 2014 года Киев в значительной степени укрепил свои военные мощности, а армия Украины стала более обученной, передает РБК.

Политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве»: говоря о том, что поставки оружия помогают достичь мира на Украине, западные политики на самом деле подразумевают совершенно другую цель. Победа Украины в конфликте необходима США и НАТО только для ослабления России, подчеркнул он.

Как отметил эксперт, идея принуждения России к миру на условиях Украины будет активно обсуждаться в конце февраля на «саммите мира», который запланирован на площадке ООН.