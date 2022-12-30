Мероприятия по профилактике агрессии среди молодежи продолжат проводить в Москве

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Мероприятия по профилактике агрессивного поведения среди молодежи продолжат проводить в Москве в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в пятницу, 30 декабря.

В 2021-2022 годах в Москве были организованы конференции «Современные формы организации противодействия идеологии терроризма в молодежной среде» и «Профилактика радикализации молодежной среды».

Эти мероприятия позволили московским органам исполнительной власти обменяться опытом внедрения лучших практик для профилактики девиантного поведения среди подростков, передает агентство городских новостей «Москва».

Форум «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде» прошел в Москве с 19 по 20 октября. В рамках мероприятия представители администрации президента России, федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций обсудили актуальные вопросы по организации антитеррористических мероприятий.