Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Практики защиты молодежи от радикальных идеологий обсудят в Москве

Лейла Алиева
Город
Практики защиты молодежи от радикальных идеологий обсудят в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Форум «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде» пройдет в Москве с 19 по 20 октября. В рамках мероприятия представители администрации президента Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций, обсудят актуальные вопросы по организации антитеррористических мероприятий.

— Задача такого рода мероприятий — показать общественности и организациям, занимающимся обучением и воспитанием детей и молодежи, наиболее действенные пути формирования у детей привычки безопасного поведения, поделиться эффективными воспитательными инструментами профилактики распространения радикальных взглядов, — отметил заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.

Во время форума спикеры поделятся опытом работы и представят лучшие практики в области противодействия распространению радикальных взглядов среди молодежи и защиты образовательной сферы от идеологии терроризма. В дистанционном формате пройдут три секции, где обсудят формирования антитеррористического сознания у учеников и направления профилактической работы в системе образования.

До этого первый заместитель директора центра занятости населения «Моя работа» Роман Никитин рассказал, что с 4 по 31 октября на базе организации пройдут тренинги по развитию бизнеса.

антитеррор Москва Форумы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте