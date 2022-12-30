Минобороны: Россия заблокировала доставку иностранного вооружения ВСУ

Фото: Минобороны РФ

В результате массированного ракетного удара со стороны Вооруженных сил России оказались заблокированы поставки вооружений с Запада для ВСУ. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Из-за нарушения поставок путем железнодорожных перевозок оружие, переданное ВСУ со стороны западных стран, оказалось «заблокировано в тыловых районах».

Конашенков также добавил, что ракетный удар был нанесен 29 декабря, его основной целью были объекты военного управления Украины и энергетические объекты, обеспечивавшие работу предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В результате Киев был вынужден приостановить производство и ремонт боевой техники, а также прекратить переброску войск из западных регионов Украины, передает официальный Telegram-канал Минобороны России.

Накануне истребители российской авиации ликвидировали украинские самолеты Су-25 и Су-24 и два вертолета Ми-8 в ДНР. Как уточняется, техника была уничтожена в районах населенных пунктов Красный Лиман, Краматорск, Суворов и Орловка.