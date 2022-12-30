Расписание движения автобусов с755 изменится с 9 января

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Москва, Большая Пироговская улица Карта всех событий

Расписание движения автобусов с755 изменится в Москве с 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 30 декабря.

Так, с 9 января по 9 мая автобусы будут ходить по Большой Пироговской улице вместо проезда Девичьего Поля. С 9 января по 27 марта автобусы будут ходить по понедельникам, средам и пятницам с 06:45 и до конца мероприятия.

С 29 марта по 24 апреля — по понедельникам, средам и пятницам с утра и до конца мероприятия, а также 9 мая — с 06:45 и до конца мероприятия, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что в разных частях Москвы с 24 декабря появились новые остановки общественного транспорта. Так, маршрут № 257 вместо остановки «Сиреневый бульвар» в сторону метро «Щелковская» будет останавливаться на «7-й Парковой улице».

Автобусы № 5, 15, 25 и 32 будут останавливаться вместе с маршрутами № 17, 20, 400т и 1016 на остановке «15-й микрорайон» в Зеленограде на улице Андреевке в сторону Георгиевского проспекта.