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«Аэрофлот» выкупил 10 самолетов Boeing 777 у ирландской лизинговой компании

Евгений Жуков
Экономика
«Аэрофлот» выкупил 10 самолетов Boeing 777 у ирландской лизинговой компании
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Аэрофлот» выкупил 10 самолетов Boeing 777-300ER, которые с 2013 и 2014 годов находились в финансовом лизинге от ирландской лизинговой компании. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Авиакомпания продолжит работу над дальнейшей реализацией сделок по выкупу самолетов с целью сохранения нынешнего парка воздушных судов иностранного производства и расширения возможностей эксплуатации.

Кроме того, в «Аэрофлоте» заявили, что подобный подход подтверждает надежность перевозчика как контрагента, исполняющего свои контрактные обязательства, передает РИА Новости.

До этого агентство Reuters сообщило, что российские авиакомпании провели предварительные переговоры по меньшей мере с одной западной лизинговой компанией относительно приобретения некоторых застрявших в России самолетов из-за санкций.

Детали переговоров появились в ходе судебного разбирательства в Ирландии, когда основные арендодатели судились со страховщиками с целью получения компенсаций.

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