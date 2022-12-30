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Движение транспорта ограничат на улице Плющихе с 3 января по 31 мая 2023 года

Полина Долганова
Город
Движение транспорта ограничат на улице Плющихе с 3 января по 31 мая 2023 года
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Москва, улица Плющиха Карта всех событий

Движение транспорта ограничат в районе улицы Плющихи с 3 января по 31 мая 2023 года. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ограничения связаны со строительством инженерных сетей. Так, на участке улицы около домов № 43–47 с 3 января по 19 января, с 1 апреля по 30 апреля и с 10 по 31 мая будет закрыта одна полоса.

Движение транспорта ограничат на улице Плющихе с 3 января по 31 мая 2023 года Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

При этом движение сохранится по одной–двум полосам в оба направления за счет запрета парковки. Кроме того, около дома № 39 с 20 по 25 января и с 10 по 31 мая будут закрыты две волосы.

Также одна полоса будет закрыта для транспорта от дома № 39 до дома № 37 в период с 26 по 30 января, а также с 10 по 31 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что на некоторых улицах в Центральном и Южном округах столицы временно изменится схема движения транспорта.

Так, с 16 декабря 2022 года по 20 марта 2023 года в связи с проведением строительных работ будут перекрыты три полосы на Андроньевской набережной в районе дома 10, строение 8, на Андроньевской площади.

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