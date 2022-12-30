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Пресненский суд арестовал адвоката блогера Била по делу о хулиганстве

Евгений Жуков
Происшествия
Пресненский суд арестовал адвоката блогера Била по делу о хулиганстве
Фото: shutterstock

Пресненский районный суд арестовал до 25 января 2023 года обвиняемого в хулиганстве адвоката Геннадия Удуняна, который участвовал в защите блогера Эдварда Била по делу о ДТП. Об этом в пятницу, 30 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— В отношении Удуняна Геннадия Романовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 января 2023 года, — говорится в сообщении.

Напомним, что речь идет об инциденте, произошедшем год назад в московском ресторане La Maree. По предварительным данным, юрист во время словесной ссоры угрожал своим недоброжелателям оружием.

Вскоре после этого сотрудники охраны заведения вывели адвоката на улицу, где он якобы подошел к своему автомобилю, достал из него предмет, похожий на пистолет, и стал целиться в работников ресторана.

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