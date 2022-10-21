Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СКР возбудил дело против адвоката Удуняна за скандал с пистолетом в московском ресторане

Степан Жирнов
Происшествия
СКР возбудил дело против адвоката Удуняна за скандал с пистолетом в московском ресторане
Фото: СК РФ

Известного адвоката Геннадия Удуняна, представлявшего интересы устроившего резонансное ДТП блогера Эдварда Била и чиновника Дениса Пака, на которого напали Александр Кокорин и Павел Мамаев, подозревают в хулиганстве. Об этом стало известно в пятницу, 21 октября.

Удуняна подозревают в хулиганстве. По данным СМИ, инцидент произошел год назад в московском ресторане La Maree. По предварительным данным, юрист во время словесной ссоры угрожал своим обидчикам пистолетом.

Постановление, чтобы привлечь адвоката к ответу, органы смогли вынести только сейчас, так как юрист — спецсубъект. В свою очередь адвокаты Удуняна настаивают на невиновности подопечного.

В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд для избрания меры пресечения для адвоката, сообщает «Коммерсантъ».

Инцидент, о котором идет речь, произошел в октябре 2021 года. По данным СМИ, между Удуняном и другими гостями заведения произошла ссора. Вскоре после этого охрана вывела юриста на улицу, где он якобы подошел к своей машине, достал из нее «предмет, похожий на пистолет» и стал целиться в сотрудников ресторана.

Это далеко не первое дело против адвокатов. Так, 29 апреля 2022 года СК завершил расследование уголовного дела в отношении 67-летнего адвоката Адвокатской палаты Москвы, который обвиняется в крупном мошенничестве.

Другой известный адвокат в ближайшее время предстанет перед судом по делу о дискредитации ВС РФ.

Оружие Следственный комитет Уголовные дела Адвокаты Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Евгения Полежаева
Евгения Полежаева

Сидит ученый на пеньке да в небо смотрит

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Человечность — это вовсе не слабость

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Все мнения
О проекте