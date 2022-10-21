СКР возбудил дело против адвоката Удуняна за скандал с пистолетом в московском ресторане

Фото: СК РФ

Известного адвоката Геннадия Удуняна, представлявшего интересы устроившего резонансное ДТП блогера Эдварда Била и чиновника Дениса Пака, на которого напали Александр Кокорин и Павел Мамаев, подозревают в хулиганстве. Об этом стало известно в пятницу, 21 октября.

Удуняна подозревают в хулиганстве. По данным СМИ, инцидент произошел год назад в московском ресторане La Maree. По предварительным данным, юрист во время словесной ссоры угрожал своим обидчикам пистолетом.

Постановление, чтобы привлечь адвоката к ответу, органы смогли вынести только сейчас, так как юрист — спецсубъект. В свою очередь адвокаты Удуняна настаивают на невиновности подопечного.

В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд для избрания меры пресечения для адвоката, сообщает «Коммерсантъ».

Инцидент, о котором идет речь, произошел в октябре 2021 года. По данным СМИ, между Удуняном и другими гостями заведения произошла ссора. Вскоре после этого охрана вывела юриста на улицу, где он якобы подошел к своей машине, достал из нее «предмет, похожий на пистолет» и стал целиться в сотрудников ресторана.

Это далеко не первое дело против адвокатов. Так, 29 апреля 2022 года СК завершил расследование уголовного дела в отношении 67-летнего адвоката Адвокатской палаты Москвы, который обвиняется в крупном мошенничестве.

Другой известный адвокат в ближайшее время предстанет перед судом по делу о дискредитации ВС РФ.